Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии 132 кг лука и центнер сухофруктов





Через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта» граждане Монголии пытались вывезти из России четыре мешка репчатого лука весом 132 кг и 10 коробок сушёных фруктов весом 100 кг. Фитосанитарных сертификатов на продукты у них не было.В отношении нарушителей возбуждено два административных дела по ст. 10.2 КоАП РФ.- Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.