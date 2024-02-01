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В Улан-Удэ спасли крошечную собачку, примёрзшую к земле

В Улан-Удэ спасли крошечную собачку, примёрзшую к земле
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Животное забрали из отлова и теперь ищут ему хозяев

В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о новой подопечной. Это крошечная собака, которая примёрзла к земле, а потом попала в отлов.

Там за животное очень переживали – говорили, что у него проблемы с задними лапками. Волонтёры несколько дней думали, что делать с четвероногим – не могли найти даже передержку. В итоге одна неравнодушная улан-удэнка на время приютила Солнышко – именно такую кличку придумали собаке дети девушки.

По словам зоозащитников, с ней всё хорошо – животное здоровое и активное. Теперь оно в безопасности. Для Солнышка уже ищут постоянную семью.

собаки животные волонтеры

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