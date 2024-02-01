Бурятия поборется за гран-при по борьбе хапсагай

Общество, Фото: отдел национальных видов спорта минспорта РБ

Всероссийские соревнования проведут в Якутии



С 3 по 4 февраля в Якутске состоится I всероссийский турнир по борьбе хапсагай «Гран-при «Ханалас Хапсагайа». В столицу Саха-Якутии уже прилетели спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, а также Бурятии, Хакасии и Алтая.



Как сообщили в отделе национальных видов спорта, в составе сборной Бурятии на турнире будут участвовать одиннадцать борцов:

1. Данжалов Денис, весовая категория 65 кг.

2. Дамдинов Жаргал, весовая категория 65 кг.

3. Ульзетуев Сангади, весовая категория 75 кг.

4. Гармаев Сандан, весовая категория 75 кг.

5. Упхоев Игорь, весовая категория 75 кг.

6. Ухинов Чингис, весовая категория 80 кг (ветераны).

7. Мункуев Тимур, весовая категория 85 кг.

8. Цырендондопов Зоригто, весовая категория 90 кг (ветераны).

9. Цыжипов Балдан, весовая категория свыше 90 кг.

10. Цыренов Батор, весовая категория свыше 90 кг (ветераны).

11. Эрхитуев Кирилл, весовая категория 95 кг.



В рамках соревнований, будут проходить абсолютные первенства в весовой категории свыше 75 кг памяти абсолютного чемпиона по борьбе хапсагай ЯАССР, мастера спорта СССР И.П. Кондратьева и в весовой категории до 75 кг памяти абсолютного чемпиона ЯАССР по борьбе на кушаках В.Д. Семёнова.



Возрастное ограничение: 6+.

