01 февраля

31 января

Популярное

Жителям Бурятии рассказали, как стать пограничником

Жителям Бурятии рассказали, как стать пограничником
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В погранслужбе объяснили, что потребуется для поступления в профильные институты

Пограничное управление ФСБ России по Бурятии осуществляет отбор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России – Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский, Хабаровский, а также в институт береговой охраны ФСБ России в Анапе. Обучение там даёт возможность получить высшее или среднее профессиональное образование, стабильный заработок, жильё, социальное и медицинское обеспечение и перспективы карьерного роста.

Каждый год после окончания школы около 30 юношей и девушек из Бурятии направляются для поступления в пограничные институты. В качестве кандидатов рассматривают россиян до 22 лет включительно, не служивших в армии, а также прошедших и проходящих военную службу (в возрасте до 24 лет).

Из основных требований – среднее образование (11 классов), хорошая физическая подготовка и годность к военной службе по состоянию здоровья.

Отбор на потоки высшего профобразования проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ профильных предметов и дополнительных вступительных испытаний уже на базе института. По окончании обучения, которое длится пять лет, выдаётся диплом государственного образца и присваивается звание лейтенанта.

На потоки среднего профессионального образования кандидаты поступают без экзаменов. Срок обучения там – до двух лет с последующим присвоением звания прапорщика (мичмана).

После первого года в институте с курсантом заключают контракт о прохождении военной службы на время обучения и на пять лет после выпуска. Обучение в образовательных организациях ФСБ России бесплатное. Курсантов обеспечивают всеми необходимыми вещами, питанием и жильём.

Недавно в рамках программы военно-патриотического воспитания молодёжи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РБ провели профориентационное занятие в улан-удэнской школе № 57. Они рассказали ученикам 11-го класса о своей профессии – о перспективах получения высшего и среднего профессионального образования в учебных заведениях ФСБ России пограничного профиля и правилах поступления туда в 2024 году.

Выпускникам показали видеосюжеты, наглядно продемонстрировав, в каких условиях живут будущие пограничники. А школьники, в свою очередь, задавали интересующие их вопросы. Под конец встречи представитель погрануправления обратил внимание, что решение поступить в учебное заведение ФСБ России должно быть осознанным и взвешенным, ведь служба по охране государственной границы – это ответственно и почётно.

Желающим подать заявление о приёме на обучение необходимо не позднее 1 марта обратиться в пограничное управление ФСБ России по Бурятии (Улан-Удэ, 140 микрорайон, дом 1). Более подробную информацию можно узнать по телефонам 8 (3012) 27-93-86, 8 (3012) 27-93-87 или 8 (3012) 27-93-88.
пограничное управление ФСБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Аэропорт «Байкал» обслужил в январе почти 50 тысяч пассажиров
Аэропорт «Байкал» обслужил в январе почти 50 тысяч пассажиров
Общество, 01.02.2024

Растёт пассажиропоток в Новосибирск и Иркутск


В Улан-Удэ произошла неразбериха с отменой уроков второй смены
В Улан-Удэ произошла неразбериха с отменой уроков второй смены
Общество, 01.02.2024
 В итоге школам пришлось самим принимать решение 
S7 Airlines объяснила инциденты с задержками самолётов из Улан-Удэ
S7 Airlines объяснила инциденты с задержками самолётов из Улан-Удэ
Общество, 01.02.2024
Из Улан-Удэ не смогли вылететь два самолёта
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Общество, 01.02.2024
Деньги им переведут на день раньше обычного
Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины
Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины
Общество, 01.02.2024
За 11 месяцев столицу Бурятии покинули более 14 тысяч человек
«Мы ждали обмена»: В Бурятии рассказали об освобождённых из украинского плена
«Мы ждали обмена»: В Бурятии рассказали об освобождённых из украинского плена
Общество, 01.02.2024
Сестра одного из них лично просила о помощи главу республики 
В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
Общество, 01.02.2024
Старшеклассникам рассказали о профильных вузах
Врач и участник спецоперации из Бурятии спас пассажирку на рейсе в Москву
Врач и участник спецоперации из Бурятии спас пассажирку на рейсе в Москву
Общество, 01.02.2024
Он оказал женщине помощь на борту самолёта, вылетевшего из Улан-Удэ
В Бурятии дети смастерили кормушки для птичек
В Бурятии дети смастерили кормушки для птичек
Общество, 01.02.2024
Кормушки повесили во дворе школы
У жителя Бурятии конфисковали машину из-за пьяной езды
У жителя Бурятии конфисковали машину из-за пьяной езды
Общество, 01.02.2024
Автомобилиста неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
В Иркутской области пробегут три лыжных марафона
В Иркутской области пробегут три лыжных марафона
Общество, 01.02.2024
Они состоятся 17, 24 февраля и 9 марта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^