Жителям Бурятии рассказали, как стать пограничником



Отбор на потоки высшего профобразования проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ профильных предметов и дополнительных вступительных испытаний уже на базе института. По окончании обучения, которое длится пять лет, выдаётся диплом государственного образца и присваивается звание лейтенанта.



На потоки среднего профессионального образования кандидаты поступают без экзаменов. Срок обучения там – до двух лет с последующим присвоением звания прапорщика (мичмана).



После первого года в институте с курсантом заключают контракт о прохождении военной службы на время обучения и на пять лет после выпуска. Обучение в образовательных организациях ФСБ России бесплатное. Курсантов обеспечивают всеми необходимыми вещами, питанием и жильём.



Недавно в рамках программы военно-патриотического воспитания молодёжи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РБ провели профориентационное занятие в улан-удэнской школе № 57. Они рассказали ученикам 11-го класса о своей профессии – о перспективах получения высшего и среднего профессионального образования в учебных заведениях ФСБ России пограничного профиля и правилах поступления туда в 2024 году.



Выпускникам показали видеосюжеты, наглядно продемонстрировав, в каких условиях живут будущие пограничники. А школьники, в свою очередь, задавали интересующие их вопросы. Под конец встречи представитель погрануправления обратил внимание, что решение поступить в учебное заведение ФСБ России должно быть осознанным и взвешенным, ведь служба по охране государственной границы – это ответственно и почётно.



Желающим подать заявление о приёме на обучение необходимо не позднее 1 марта обратиться в пограничное управление ФСБ России по Бурятии (Улан-Удэ, 140 микрорайон, дом 1). Более подробную информацию можно узнать по телефонам 8 (3012) 27-93-86, 8 (3012) 27-93-87 или 8 (3012) 27-93-88.

Пограничное управление ФСБ России по Бурятии осуществляет отбор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России – Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский, Хабаровский, а также в институт береговой охраны ФСБ России в Анапе. Обучение там даёт возможность получить высшее или среднее профессиональное образование, стабильный заработок, жильё, социальное и медицинское обеспечение и перспективы карьерного роста.Каждый год после окончания школы около 30 юношей и девушек из Бурятии направляются для поступления в пограничные институты. В качестве кандидатов рассматривают россиян до 22 лет включительно, не служивших в армии, а также прошедших и проходящих военную службу (в возрасте до 24 лет).Из основных требований – среднее образование (11 классов), хорошая физическая подготовка и годность к военной службе по состоянию здоровья.