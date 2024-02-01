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Школы в районах Бурятии бесплатно получат более тысячи ноутбуков

Школы в районах Бурятии бесплатно получат более тысячи ноутбуков
Общество,  Фото:pixabay.com

А также видеокамеры и принтеры

В Бурятии 41 школа в сельских районах получит современные интерактивные панели и ноутбуки. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Правительство безвозмездно передаст эту технику 16 районам. По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» на эти цели выделен 131 млн руб. Закуплено 84 интерактивных сенсорных панелей BM Stark Baikal, более 1,1 тысячи ноутбуков, 50 многофункциональных устройств и 95 видеокамер.

Оборудование получат школы Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Селенгинского и Хоринского районов.  

Оснащение школ Бурятии по нацпроекту «Образование», реализуемому по решению президента России, ведётся с 2019 года. Ранее в 90 школ республики уже поступило 225 интерактивных панелей и другое оборудование.

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