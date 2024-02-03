Район Бурятии примет участие в «Лыжне России»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Гонки состоятся 9 февраля в селе Калёново



Иволгинский район Бурятии присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Участие в соревнованиях могут принять спортсмены со всего района.



Как сообщает районная администрация, 9 февраля все желающие могут стать частью одного из масштабных мероприятий страны. В селе Калёново гонка пройдёт на дистанциях:

- Свободным стилем на 500 метров для учащихся 5, 6 и 7 классов (мальчики и девочки);

- 1000 метров для учащихся 8, 9, 10 и 11 классов (мальчики и девочки) и женщин;

- Свободным стилем на 2 километра у мужчин;

- 1000 метров у ветеранов спорта.



Программа соревнований

11:00 - Регистрация участников

11:30 - Церемония открытия

12:00 - Старт гонки



Возрастное ограничение: 0+.

