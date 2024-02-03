Гонки состоятся 9 февраля в селе Калёново
Иволгинский район Бурятии присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Участие в соревнованиях могут принять спортсмены со всего района.
Как сообщает районная администрация, 9 февраля все желающие могут стать частью одного из масштабных мероприятий страны. В селе Калёново гонка пройдёт на дистанциях:
- Свободным стилем на 500 метров для учащихся 5, 6 и 7 классов (мальчики и девочки);
- 1000 метров для учащихся 8, 9, 10 и 11 классов (мальчики и девочки) и женщин;
- Свободным стилем на 2 километра у мужчин;
- 1000 метров у ветеранов спорта.
Программа соревнований
11:00 - Регистрация участников
11:30 - Церемония открытия
12:00 - Старт гонки
Возрастное ограничение: 0+.
Район Бурятии примет участие в «Лыжне России»
Общество, Фото:
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