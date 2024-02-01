В пригородном селе Бурятии «отказали» бесплатные водоколонки

С ними пообещали разобраться до конца недели
Жителей иволгинского села Нурселение обеспокоили неработающие водоколонки. Как выяснилось, бесплатные устройства в населённом пункте замёрзли. Функционируют теперь только три автоматизированные (АВРК) – возле дома № 48 в квартале «Солнечный», на улице Санжиева, 4 и возле местной авторазборки, сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7».
Чтобы набрать там воду, потребуются специальные чипы (ключи). В управлении по развитию инфраструктуры райадминистрации пояснили, что из-за аварии на сетях холодного водоснабжения наблюдается частичное промерзание частных подключений и водоколонок.
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