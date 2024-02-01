В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации





Сотрудники отделения вневедомственной охраны по Еравнинскому району Росгвардии Бурятии рассказали старшеклассникам средней общеобразовательной школы села Сосново-Озерское об образовательных учреждениях ведомства.На уроке сотрудник отделения лейтенант полиции Зоригто Жамбалдоржиев провёл урок по профориентации. Росгвардеец рассказал и раздал брошюры об условиях и требованиях поступления в военные вузы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также в президентские кадетские училища.- До 1 апреля года приёма в вуз необходимо представить в военный комиссариат заявление и необходимые документы. Затем вы проходите предварительное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование. Личное дело кандидата направляется военным комиссариатом в вуз до 20 мая года приёма, - отметил офицер Росгвардии.Управление Росгвардии по Бурятии оказывает содействие в отборе кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Телефон для справок: 8 (3012) 378-135.В войсках национальной гвардии Российской Федерации кадровых офицеров обучают в следующих военных образовательных организациях высшего образования: Новосибирский военный институт имени генерала Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт и Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация «специалист» или «бакалавр» в зависимости от изучаемых дисциплин.Обучение в вузах Росгвардии очная и производится по профилям: правоведение, военные переводчики, психологическое обеспечение, техобеспечение войск, тыловое обеспечение войск, артиллерия, автоматические системы управления, радиотехнические системы, специалисты-кинологи.Кандидаты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам Российской Федерации, поступающим на военную службу по контракту.Для поступления в вузы Росгвардии необходимы следующие документы: заявление, автобиография, характеристика по месту учёбы или работы, копия аттестата, фотографии, данные первичного медицинского и психологического отбора.Основные требования к абитуриентам вузов: образование не ниже 11 классов школьного общеобразовательного, либо средне-специальное. Для лиц, прошедших военную службу, максимальный возраст приёма в вуз составляет 24 года. Для граждан, не служивших ранее в рядах ВС РФ, ценз составляет от 16 до 22 лет.Абитуриентам, успешно сдавшим вступительные экзамены, для окончательного зачисления в вуз необходимо сдать нормативы по физической культуре: подтягивание на перекладине и бег на 100 и 3000 метров.