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Санврачи Бурятии осмотрели более 300 тысяч человек на пунктах пропуска через границу

Санврачи Бурятии осмотрели более 300 тысяч человек на пунктах пропуска через границу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Досмотрено 97 тысяч транспортных средств

Управление Роспотребнадзора по Бурятии подвело итоги работы санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу за 2023 год

«В прошлом 2023 году в нашей республике осуществлялись международные регулярные пассажирские авиарейсы из Улан-Батор и грузовые авиарейсы из КНР. Санитарно-карантинным контролем в пунктах пропуска через государственную границу РФ охвачено более 300 тысяч граждан, досмотрено почти 97 тысяч транспортных средств – цитирует пресс-служба управления Сергея Ханхаревва, руководителя ведомства. - Весной были проведены межведомственные тренировочные учения, в ходе которых специалисты отработали алгоритм взаимодействия в случае выявления больного с подозрением на инфекционное заболевание с организацией и проведением противоэпидемических мероприятий.

Специалисты осуществляют санитарно-карантинный контроль в автомобильных пунктах пропуска «Кяхта», «Монды» и в воздушном пункте пропуска «Аэропорт-Улан-Удэ (Мухино)» в целях недопущения завоза и распространения на территории нашей страны опасных инфекционных болезней, а также предотвращения ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.

Контроль в пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы России продолжается.
Аэропорт "Байкал" Роспотребнадзор пункт пропуска Кяхта Монды

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