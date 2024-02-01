В Бурятии дети смастерили кормушки для птичек

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Кормушки повесили во дворе школы



Дети из Шулутовской начальной школы-детского сада вместе с родителями и классными руководителями своими руками сделали кормушки для птиц. Об этом рассказали сотрудники национального парка «Тункинский».



- Готовые кормушки ребята развесили на территории школы. Эти простые, но интересные кормушки помогут нашим пернатым друзьям во время холодов, - отметили в нацпарке.



По словам организаторов, детям понравилось самим мастерить кормушки.

