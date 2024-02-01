В Бурятии повышены соцвыплаты ветеранам войны

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они увеличились на 7,5%



Министерство труда РФ информировало, что размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны увеличится на 7,5% с 1 февраля 2024 года. По данным министерства соцзащиты Бурятии, в республике проживает 36 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, из них в Улан-Удэ – 22 человека. Вместе с тем, 453 человека – это вдовы участников ВОВ.



- По последним данным, средний размер пенсии у инвалидов Великой Отечественной в прошлом году превысил 38 тысяч рублей, у участников войны с инвалидностью - 52 тысячи рублей, у вдов погибших - 34 тысячи рублей, - заявляла заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.



