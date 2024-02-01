В ссузе Улан-Удэ открыли мастерскую за счёт «Единой субсидии»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Она появилась в техникуме строительства и городского хозяйства



31 января в Бурятии состоялось открытие мастерской «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» в техникуме строительства и городского хозяйства города Улан-Удэ. Она была оборудована за счёт дальневосточной президентской «Единой субсидии».



На открытии присутствовали представители отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки РБ, Бурятского колледжа технологий и лесопользования, Байкальского колледжа недропользования и техникума строительства и городского хозяйства.



- Впервые в 2023 году в техникуме открыт набор по профессии «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». После обучения выпускники получают две квалификации: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» и «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». В связи с этим два учебных помещения было оснащено современным оборудованием. Это слесарная мастерская и лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики, - отметила Ирина Шагдонова, первый заместитель директора техникума строительства и городского хозяйства.



Слесарная мастерская предназначена для подготовки и обучения студентов-специалистов профессионального образования. В ней находятся стенды «Устройство и настройка систем отопления и водоснабжения», «Монтаж, наладка и ремонт системы отопления и водоснабжения», а также рабочие столы-верстаки с необходимыми инструментами. Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, обучение в многопрофильной слесарной мастерской позволяет освоить приёмы работы с металлообрабатывающим оборудованием, изучить основные приёмы слесарного дела и приобрести опыт работы на слесарном оборудовании.



Также в лаборатории представлено несколько стендов, предназначенных для обучения студентов, изучающих дисциплины, связанные с автоматизацией различных отраслей промышленности. На них также проводятся лабораторные работы по курсам «Автоматизация типовых технологических процессов», «Автоматизация технологических процессов и комплексов», «Системы программного управления», «Элементы систем автоматизации».



Лабораторный стенд позволяет изучить основные элементы систем автоматики: реле, интегральные микросхемы, программируемое реле, промышленный программируемый контроллер, их технические характеристики, программирование, а также системы автоматизации с физическими и виртуальными объектами.



Также для лаборатории был приобретён стационарный демонстрационный комплекс «Основы метрологии и электрические измерения», который содержит 136 графических модулей, где представлен структурированный наглядный материал в виде анимации, рисунков, схем, таблиц, графиков, формул по курсу «Основы метрологии и электрические измерения».



- Мастерская позволит ребятам получать необходимые практические навыки уже в процессе обучения и приходить на практику к потенциальным работодателям компетентными специалистами, умеющими работать на современном автоматизированном оборудовании, - добавили в пресс-службе министерства.



