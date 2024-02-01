Жители Бурятии досрочно получат единые пособия





Год назад, в январе 2023-го, в Бурятии, как и во всей стране, появилось единое универсальное пособие. Оно заменило несколько разных – беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 7 лет включительно и на школьников от 8-ми до 17-ти.



Перед оформлением таких выплат проводят комплексную оценку. Они полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека ниже размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Имущество тоже должно отвечать определённым требованиям.



При назначении пособия применяют правило нулевого дохода. В нём откажут, если хотя бы один из родителей не работает без уважительной причины. Среди последних – беременность, уход за маленькими детьми, пожилыми или людьми с инвалидностью, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.



Чтобы продлить единое пособие, которое действовало до 31-го декабря, требовалось подать соответствующее заявление в ОСФР по Бурятии. Ещё один вариант – Госуслуги.









Ранее в соцфонде

Максимальный размер выплаты в 2024-ом составит 16 854 рубля (было 16 006), минимальный – 8 427. Для беременных её величина зависит уже от прожиточного минимума для трудоспособного населения – оно колеблется от 9 061 до 18 123 рублей.Ранее в соцфонде рассказали об изменениях при начислении выплаты, вступивших в силу в декабре. Некоторые доходы больше учитывать не станут.





В Бурятии подкорректировали график перечисления единого пособия через банки. Обычно выплаты за истёкший месяц приходят 3-го числа следующего. Однако на этот раз жителям республики их переведут в пятницу, 2 февраля, поскольку третье выпадает на выходной. Об этом предупредили накануне в отделении Социального фонда России по РБ.Речь не только о едином пособии, но и о двух других – по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и на детей солдат-срочников. Тем, кто получает выплаты через почту, деньги за январь доставят по утверждённому графику.