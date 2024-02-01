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Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины

Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
За 11 месяцев столицу Бурятии покинули более 14 тысяч человек

За 11 месяцев 2023 года – с января по ноябрь включительно – в столицу Бурятии прибыли 13 665 человек, а покинули её 14 048. Таким образом, миграционный отток составил 383.

Практически все перемещения (12 975) ограничились пределами страны, и большинство из них зафиксировали внутри республики (7296), а остальные (5679) – между регионами. За границу отправились 1073 улан-удэнца. Из них 790 – в страны СНГ и 283 – в другие иностранные государства, сообщили в Бурятстате.

Из районов республики в Улан-Удэ приехали 7 614 человек, из других регионов – 4813. Из-за границы – 1238, включая 947 – из содружества независимых государств и 291 – из остальных стран.

Ранее в ведомстве рассказывали, что наши земляки рвутся в основном в соседнюю Иркутскую область, Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Многие выбирают Красноярский и Краснодарский край и даже Тыву. В бурятскую столицу же едут в основном из Забайкалья и Приангарья, а также российской столицы, Красноярского края, Якутии, Питера и Московской области.
миграция населения переезд Бурятстат

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