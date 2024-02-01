01 февраля

31 января

Популярное

В Улан-Удэ днём 23 градуса мороза

В Улан-Удэ днём 23 градуса мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике по-прежнему холодно

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля в республике без осадков. Утром местами морозная дымка и туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -22,-27, местами -13,-18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Днём 21-23 градуса ниже нуля.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ днём 23 градуса мороза
В Улан-Удэ днём 23 градуса мороза
Общество, 01.02.2024
В республике по-прежнему холодно 
В Бурятии стартует конкурс родословных
В Бурятии стартует конкурс родословных
Общество, 31.01.2024
Объявлен республиканский конкурс генеалогических исследований
Бурятия присоединится к «Лыжне России»
Бурятия присоединится к «Лыжне России»
Общество, 31.01.2024
Лыжные гонки традиционно пройдут на Верхней Берёзовке
В Северобайкальске определились со съездами к местам рыбалки
В Северобайкальске определились со съездами к местам рыбалки
Общество, 31.01.2024
Возможно, что будут рассмотрены дополнительные варианты
В Туве выбрали самые трезвые сёла
В Туве выбрали самые трезвые сёла
Общество, 31.01.2024
Победители получили миллионные призы
В Гусиноозёрске переселят жителей аварийных домов
В Гусиноозёрске переселят жителей аварийных домов
Общество, 31.01.2024
В рамках проекта для них завершается строительство многоквартирного жилья
В Чите появился первый в России центр адаптивных спортивных игр
В Чите появился первый в России центр адаптивных спортивных игр
Общество, 31.01.2024
Три зала учреждения будут открыты каждый день
В Иркутской области хотят создать бесплатную школу программирования
В Иркутской области хотят создать бесплатную школу программирования
Общество, 31.01.2024
Возможной площадкой проекта может стать ИрГУПС
Байкал назвали одним из самых атмосферных катков в России
Байкал назвали одним из самых атмосферных катков в России
Общество, 31.01.2024
С наступлением зимы озеро превращается в огромную ледовую арену
В Бурятии определили чемпионов республики по дартс
В Бурятии определили чемпионов республики по дартс
Общество, 31.01.2024
Турнир проходил на прошедших выходных
Сёла в курортном районе Бурятии заполонили собаки
Сёла в курортном районе Бурятии заполонили собаки
Общество, 31.01.2024
Они бродят по улицам и пугают людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^