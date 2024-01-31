Сёла в курортном районе Бурятии заполонили собаки



Инспектор вместе с представителями райадминистраций обошёл населённые пункты. В окинском селе Орлик на улицах насчитали всех трёх собак, зато в посёлке Аршан в Тункинском районе – целых 22. В Кырене и вовсе встретили 25. Владельцев некоторых из них удалось установить. Теперь нерадивых хозяев ждёт штраф за самовыгул питомцев.



В ветуправлении пояснили, что животные могут наброситься на людей. А ещё они – потенциальный источник бешенства. Поэтому главы обоих муниципальных образований обязали усилить работу с четвероногими и дали им на это 60 дней.

Властям двух районов республики – Окинского и Тункинского – придётся вплотную взяться за безнадзорных собак. Местные жители жалуются, что животные оккупировали улицы. После многочисленных обращений туда отправились сотрудники республиканского управления ветеринарии.