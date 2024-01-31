31 января

30 января

Популярное

В пригородном районе Бурятии после крупной аварии начались серьёзные проблемы с водой

В пригородном районе Бурятии после крупной аварии начались серьёзные проблемы с водой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иволгинцы заявили, что она стала очень грязной

В конце минувшей недели в Иволгинском районе Бурятии произошла крупная коммунальная авария. Из-за технологического сбоя на сетях 510 частных домов в сёлах Нижняя Иволга, Нурселение, Сужа и Хойтобэе остались без холодного водоснабжения.

Специалисты приступили к осмотру линии сети водовода. Позже в группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что в системе зафиксировали падение давления. Утром 29 января работы продолжились.

Позже стало известно, что в Нижней Иволге, Суже и Хойтобэе из-за отсутствия холодного водоснабжения приостановили работу три школы и детских сада. В районе даже ввели режим повышенной готовности, а для местных жителей организовали подвоз воды.

Вечером того же дня ХВС восстановили и приступили к заполнению системы. Сельчан попросили пропустить воду в кранах. Специалисты обследовали водоколонки, проверили восемь соцобъектов и взялись за отогрев частного сектора по заявкам.
 
Однако, как выяснилось, после аварии в районе начались проблемы с водой. Местные рассказали о них в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Вода пошла грязная. Если у многих дома она такая, то в школах и садах, наверное, тоже. Непригодна ни для питья, ни для приготовления еды, – переживают иволгинцы. – Как могут открывать учреждения, не проверяя её? Почему не беспокоятся в первую очередь о детях?

Ситуацию прокомментировали в районной администрации. Там отметили, что водоснабжение в сёлах сейчас бесперебойное. Накануне воду из-под крана в ДОУ и школах не использовали – вместо неё была бутилированная. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли необходимые пробы.

- До получения результатов и подтверждения качества воды питание будет осуществляться также с использованием бутилированной воды, – заявили в райадминистрации.

холодное водоснабжение коммунальная авария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ Русский драматический театр отпраздновал 95-летие
В Улан-Удэ Русский драматический театр отпраздновал 95-летие
Общество, 31.01.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с торжественного мероприятия
За несанкционированную подрезку деревьев в Улан-Удэ будут штрафовать
За несанкционированную подрезку деревьев в Улан-Удэ будут штрафовать
Общество, 31.01.2024
Уведомление в комитет городского хозяйства о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ
В районе Бурятии начался исход врачей
В районе Бурятии начался исход врачей
Общество, 31.01.2024
Из-за этого местные жители ударились в панику

Большинство улан-удэнцев поддержали самозапрет на кредиты
Большинство улан-удэнцев поддержали самозапрет на кредиты
Общество, 31.01.2024
Подстраховаться сильнее всего хотят горожане старше 45 лет
В Улан-Удэ затянули со строительством трёх новостроек
В Улан-Удэ затянули со строительством трёх новостроек
Общество, 31.01.2024
Рабочие уже заметно отстают от графика
В селе Бурятии не могут найти деньги на фонари
В селе Бурятии не могут найти деньги на фонари
Общество, 31.01.2024
У местных властей возникли финансовые трудности
В Бурятии светофоры возле школ установили по решению суда
В Бурятии светофоры возле школ установили по решению суда
Общество, 31.01.2024
Вопрос решился после прокурорского вмешательства
Росгвардейцы Бурятии победили на чемпионате по военно-спортивному многоборью
Росгвардейцы Бурятии победили на чемпионате по военно-спортивному многоборью
Общество, 31.01.2024
Они обошли коллег из Амурской области и Хабаровского края
В районе Бурятии назревает скандал из-за отмены прямых выборов главы
В районе Бурятии назревает скандал из-за отмены прямых выборов главы
Общество, 31.01.2024
Бичурцы крайне недовольны, что за них теперь всё будут решать депутаты
В Бурятии выявили бесхозные сельские дороги
В Бурятии выявили бесхозные сельские дороги
Общество, 31.01.2024
Прокуратура подала иск в суд  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^