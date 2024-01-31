В пригородном районе Бурятии после крупной аварии начались серьёзные проблемы с водой



В конце минувшей недели в Иволгинском районе Бурятии В конце минувшей недели в Иволгинском районе Бурятии произошла крупная коммунальная авария. Из-за технологического сбоя на сетях 510 частных домов в сёлах Нижняя Иволга, Нурселение, Сужа и Хойтобэе остались без холодного водоснабжения.



Специалисты приступили к осмотру линии сети водовода. Позже в группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что в системе зафиксировали падение давления. Утром 29 января работы продолжились.



Позже стало известно, что в Нижней Иволге, Суже и Хойтобэе из-за отсутствия холодного водоснабжения Позже стало известно, что в Нижней Иволге, Суже и Хойтобэе из-за отсутствия холодного водоснабжения приостановили работу три школы и детских сада. В районе даже ввели режим повышенной готовности, а для местных жителей организовали подвоз воды.



Вечером того же дня ХВС Вечером того же дня ХВС восстановили и приступили к заполнению системы. Сельчан попросили пропустить воду в кранах. Специалисты обследовали водоколонки, проверили восемь соцобъектов и взялись за отогрев частного сектора по заявкам.



Однако, как выяснилось, после аварии в районе начались проблемы с водой. Местные рассказали о них в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



- Вода пошла грязная. Если у многих дома она такая, то в школах и садах, наверное, тоже. Непригодна ни для питья, ни для приготовления еды, – переживают иволгинцы. – Как могут открывать учреждения, не проверяя её? Почему не беспокоятся в первую очередь о детях?



Ситуацию прокомментировали в районной администрации. Там отметили, что водоснабжение в сёлах сейчас бесперебойное. Накануне воду из-под крана в ДОУ и школах не использовали – вместо неё была бутилированная. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли необходимые пробы.



- До получения результатов и подтверждения качества воды питание будет осуществляться также с использованием бутилированной воды, – заявили в райадминистрации.



