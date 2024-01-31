В Северобайкальске определились со съездами к местам рыбалки

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Возможно, что будут рассмотрены дополнительные варианты



В Бурятии с 1 февраля разрешён вылов омуля на озере Байкал. В преддверии зимнего периода администрацией Северобайкальска был решён вопрос по оборудованию съездов на лёд и выезда с него.



- Рыбалке быть! Сегодня встретился с Александром Александровичем Кобзенко – главным государственным инспектором Северобайкальского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны, - сообщил вчера в соцсетях о результатах встречи глава города Олег Котов.



Съезд к местам ловли можно осуществить в районе порта Северобайкальск и в районе 8 км автодороги Северобайкальск – Байкальское. В случае изменения ледовой обстановки (образования торосов и трещин) будут рассмотрены дополнительные варианты.

