Возможно, что будут рассмотрены дополнительные варианты
В Бурятии с 1 февраля разрешён вылов омуля на озере Байкал. В преддверии зимнего периода администрацией Северобайкальска был решён вопрос по оборудованию съездов на лёд и выезда с него.
- Рыбалке быть! Сегодня встретился с Александром Александровичем Кобзенко – главным государственным инспектором Северобайкальского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны, - сообщил вчера в соцсетях о результатах встречи глава города Олег Котов.
Съезд к местам ловли можно осуществить в районе порта Северобайкальск и в районе 8 км автодороги Северобайкальск – Байкальское. В случае изменения ледовой обстановки (образования торосов и трещин) будут рассмотрены дополнительные варианты.
В Северобайкальске определились со съездами к местам рыбалки
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