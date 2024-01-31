В Закаменске состоятся турниры по хоккею и практической стрельбе

Соревнования пройдут 1 и 3 февраля



3 февраля в Закаменске пройдёт l открытое первенство Закаменского района Бурятии по практической стрельбе из пневматического пистолета (0+). Соревнования посвящены Дню Защитника Отечества. Участниками станут спортсмены из Улан-Удэ, Кяхтинского и Закаменского районов.



Первенство проведут в ФСК «Тамир». Соревнования начнутся в 9:30. Торжественное открытие запланировано на 12:00.



Кроме этого, 1 февраля на стадионе «Металлург» в Закаменске пройдёт турнир по хоккею с мячом (0+), посвящённый памяти сержанта Эрдэма Арсалановича Гармаева.



- Эрдэм родился 11 ноября 1995 года, был старшим ребёнком в семье. Закончил Дутулурскую СОШ. После окончания поступил в Бурятский государственный университет на физико-технический факультет. В школьные годы участвовал во всех культурно-массовых мероприятиях, прекрасно пел и танцевал, состоял в команде по хоккею и был отличным игроком. Эрдэм всегда был там, где нужна поддержка, всегда готов был прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Был командиром штурмовой группы взвода, - сообщили в администрации района.



Возрастное ограничение: 0+.

