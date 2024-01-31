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В Бурятии определили чемпионов республики по дартс

В Бурятии определили чемпионов республики по дартс
Общество,  Фото:федерация дартс России по РБ
Турнир проходил на прошедших выходных

С 27 по 28 января в Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятия по дартс. В соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов. Участники поборолись за звание лучших дартсменов в личном, парном и смешанном разрядах.

27 января стартовали игры в личном разряде. В женской сетке среди 20 участниц, места были разыграны следующим образом:
1 место – Мариана Цыренжапова;
2 место – Галина Жалцанова;
3 место – Нарангарвуу Полянская / Светлана Гармаева.

У мужчин в борьбе за кубок участвовало 38 дарстменов. По итогам на пьедестал попали:
1 место – Мунко Пунцуков;
2 место – Жаргал Санжиев;
3 место – Алексей Эрдынеев / Александр Трескин.

28 января чемпионат продолжился в парных разрядах. Призёрами стали:

Женщины
1 место – Галина Жалцанова и Светлана Гармаева;
2 место – Мариана Цыренжапова и Жанна Дугаржапова;
3 место – Марина Цыдыпова и Сэсэгма Цыдендамбаева / Галина Цыренова и Ольга Чибакова.

Мужчины
1 место – Алексей Эрдынеев и Игорь Субанаков;
2 место – Сэнгэ Чибаков и Алдар Цыренов;
3 место – Жаргал Санжиев и Мунко Пунцуков / Баир Молонов и Алдар Дармаев.

После обеда соревновались миксты (команды, состоящие из двух мужчин и одной женщины). Как отмечали сами участники, в противостоянии столкнулись целыми семьями: сестра против сестры, сын против отца, мама против дочери. По итогам призёрами стали:
1 место - Эрдыниева Алла, Пунцуков Мунко, Санжиев Жаргал;
2 место - Дашидоржина Елена, Пунцуков Аюша, Ванзатов Нацаг;
3 место - Дондукова Аюна, Цоктоев Будажап, Бальжанов Андрей / Цыренжапова Мариана, Могоев Зоригто, Молонов Намсарай.

Все призёры были награждены кубками, грамотами и денежными призами, сообщает федерация дартс России по Республике Бурятия.

Также 27 января на центральном стадионе Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по дартс среди юношей и девушек. По результатам соревнований места распределились следующим образом:

Юноши
1 место – Аюша П.;
2 место – Роман П.;
3 место – Эрдэни Д. / Роман Б.

Девушки
1 место – Екатерина А.;
2 место - Номин Туя Б.;
3 место – Мария П. / Полина Б.
Бурятия чемпионат Бурятии первенство Бурятии дартс спорт

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