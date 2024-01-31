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Бурятия присоединится к «Лыжне России»

Бурятия присоединится к «Лыжне России»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Лыжные гонки традиционно пройдут на Верхней Берёзовке

Бурятия примет участие в «Лыжне России» — главном зимнем спортивном мероприятии страны. Всероссийская массовая лыжная гонка состоится 17 февраля в Улан-Удэ, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Берёзовке.

Зарегистрироваться на гонку стало намного проще: жители Бурятии могут пройти регистрацию через Госуслуги. Преимуществом данной услуги является то, что для участия в событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС. Достаточно показать эти документы на портале ЕПГУ с телефона.

- В этом году лыжная гонка посвящена Году семьи, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

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