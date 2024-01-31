Лыжные гонки традиционно пройдут на Верхней Берёзовке
Бурятия примет участие в «Лыжне России» — главном зимнем спортивном мероприятии страны. Всероссийская массовая лыжная гонка состоится 17 февраля в Улан-Удэ, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Берёзовке.
Зарегистрироваться на гонку стало намного проще: жители Бурятии могут пройти регистрацию через Госуслуги. Преимуществом данной услуги является то, что для участия в событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС. Достаточно показать эти документы на портале ЕПГУ с телефона.
- В этом году лыжная гонка посвящена Году семьи, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия присоединится к «Лыжне России»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возможно, что будут рассмотрены дополнительные варианты
Победители получили миллионные призы
В рамках проекта для них завершается строительство многоквартирного жилья
Бадма Бадмаев вынужден ездить в Улан-Удэ из района
Три зала учреждения будут открыты каждый день
Возможной площадкой проекта может стать ИрГУПС
С наступлением зимы озеро превращается в огромную ледовую арену
Турнир проходил на прошедших выходных
Они бродят по улицам и пугают людей
Оно увеличится с 1 февраля
Сотый день рождения отпраздновала Антонина Крицкая
Будет отремонтирована котельная «Квартальная»
С новосельем сельских детей поздравил глава республики Алексей Цыденов
На льду водителям рекомендовали обходить их стороной
Контактных лиц вакцинируют