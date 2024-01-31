В Бурятии светофоры возле школ установили по решению суда

Вопрос решился после прокурорского вмешательства
В Хоринском районе Бурятии после прокурорской проверки на участках дорог вблизи школ установили сигнальные светофоры.
Выяснилось, что светофоров для обозначения «зебр» не было вблизи Булумской и Зун-Хурайской общеобразовательных школ.
Прокуратура района в суд направила исковое заявление о понуждении администрации района установить светофоры.
- Суд удовлетворил иск. Во исполнение решение суда закуплены и установлены вблизи этих образовательных учреждений сигнальные светофоры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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