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В Бурятии светофоры возле школ установили по решению суда

В Бурятии светофоры возле школ установили по решению суда
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Вопрос решился после прокурорского вмешательства

В Хоринском районе Бурятии после прокурорской проверки на участках дорог вблизи школ установили сигнальные светофоры.

Выяснилось, что светофоров для обозначения «зебр» не было вблизи Булумской и Зун-Хурайской общеобразовательных школ.

Прокуратура района в суд направила исковое заявление о понуждении администрации района установить светофоры.

- Суд удовлетворил иск. Во исполнение решение суда закуплены и установлены вблизи этих образовательных учреждений сигнальные светофоры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

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