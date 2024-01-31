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В Гусиноозёрске переселят жителей аварийных домов

В Гусиноозёрске переселят жителей аварийных домов
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В рамках проекта для них завершается строительство многоквартирного жилья

Завершается строительство трёх многоквартирных домов (МКД) в городе Гусиноозёрск. Они предназначены для переселения граждан из аварийного жилья. В эти дома уже запущено тепло- и водоснабжение. Объект готовят к сдаче в эксплуатацию.

Как пояснил, Валентин Дакич, мэр Гусиноозёрска, переселять будут тех жителей, чьи многоквартирные дома признали аварийными до 1 января 2017 года.

- Граждан будут переселять в соответствии с теми квадратными метрами, которыми они располагали до вхождения в программу переселения из аварийного жилья. Жители получат полностью благоустроенные квартиры с детскими площадками и асфальтированными проездами. Думаю, люди будут довольны, - заявил мэр.

Кроме того, будут благоустроены дворы и проезды. Специалисты Росстройконтроля уже побывали на объекте и сделали несколько замечаний, которые на сегодня устраняются.

- Общая сумма строительства трёх МКД в Гусиноозёрске составляет 422 млн рублей. Заканчивается программа по переселению из аварийного жилья до 1 марта. Уже в феврале должны сдать эти дома в эксплуатацию, - рассказал Евгений Коркин, врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

В три дома общей площадью 4 тысячи кв. м переедут 94 семьи. В основном, они будут проживать на условиях договора социального найма, но с последующим правом приватизации квартир.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в 2019 году в Бурятии была разработана программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Переселение проходило тремя способами: выплата выкупной стоимости жилья, приобретение жилья и строительство домов. Таким образом, в Бурятии в этом году будет сдано в эксплуатацию два МКД в Северобайкальске и три МКД в Гусиноозерске.
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