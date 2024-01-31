Соревнования стартуют на этой неделе
В столице Бурятии пройдёт объединённый чемпионат Дальневосточного федерального округа и первенство Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Два спортивных соревнования вместе пройдут впервые.
Соберутся около 150 участников, которые будут представлять региональные федерации из шести дальневосточных регионов, а также военнослужащие из армейских частей. Из общего числа спортсменом армию представят примерно 70 человек. Приедет немало мастеров спорта. Многие участники являются бойцами спецоперации.
- Объединённый чемпионат будет являться отбором на соответствующие соревнования по армейскому рукопашному бою уже всероссийского масштаба, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа
Бои лучших дальневосточных рукопашников пройдут на этой неделе, со 2 по 3 февраля, в центре единоборств «Патриот». Победители получат медали и грамоты. Также здесь обещают организовать выставку вооружений от общевойсковой армии ВВО и полевую кухню. Планируется выставка от фонда «Защитники Отечества».
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет первенство ВВО по армейскому рукопашному бою
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования стартуют на этой неделе
Соревнования пройдут 1 и 3 февраля
Объявлен республиканский конкурс генеалогических исследований
Лыжные гонки традиционно пройдут на Верхней Берёзовке
Возможно, что будут рассмотрены дополнительные варианты
Победители получили миллионные призы
В рамках проекта для них завершается строительство многоквартирного жилья
Бадма Бадмаев вынужден ездить в Улан-Удэ из района
Три зала учреждения будут открыты каждый день
Возможной площадкой проекта может стать ИрГУПС
С наступлением зимы озеро превращается в огромную ледовую арену
Турнир проходил на прошедших выходных
Они бродят по улицам и пугают людей
Оно увеличится с 1 февраля
Сотый день рождения отпраздновала Антонина Крицкая