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Улан-Удэ примет первенство ВВО по армейскому рукопашному бою

Улан-Удэ примет первенство ВВО по армейскому рукопашному бою
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования стартуют на этой неделе

В столице Бурятии пройдёт объединённый чемпионат Дальневосточного федерального округа и первенство Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Два спортивных соревнования вместе пройдут впервые.

Соберутся около 150 участников, которые будут представлять региональные федерации из шести дальневосточных регионов, а также военнослужащие из армейских частей. Из общего числа спортсменом армию представят примерно 70 человек. Приедет немало мастеров спорта. Многие участники являются бойцами спецоперации.

- Объединённый чемпионат будет являться отбором на соответствующие соревнования по армейскому рукопашному бою уже всероссийского масштаба, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа

Бои лучших дальневосточных рукопашников пройдут на этой неделе, со 2 по 3 февраля, в центре единоборств «Патриот». Победители получат медали и грамоты. Также здесь обещают организовать выставку вооружений от общевойсковой армии ВВО и полевую кухню. Планируется выставка от фонда «Защитники Отечества».

Возрастное ограничение: 6+.
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