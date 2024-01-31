Улан-Удэ примет первенство ВВО по армейскому рукопашному бою

Соревнования стартуют на этой неделе



В столице Бурятии пройдёт объединённый чемпионат Дальневосточного федерального округа и первенство Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Два спортивных соревнования вместе пройдут впервые.



Соберутся около 150 участников, которые будут представлять региональные федерации из шести дальневосточных регионов, а также военнослужащие из армейских частей. Из общего числа спортсменом армию представят примерно 70 человек. Приедет немало мастеров спорта. Многие участники являются бойцами спецоперации.



- Объединённый чемпионат будет являться отбором на соответствующие соревнования по армейскому рукопашному бою уже всероссийского масштаба, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа



Бои лучших дальневосточных рукопашников пройдут на этой неделе, со 2 по 3 февраля, в центре единоборств «Патриот». Победители получат медали и грамоты. Также здесь обещают организовать выставку вооружений от общевойсковой армии ВВО и полевую кухню. Планируется выставка от фонда «Защитники Отечества».



Возрастное ограничение: 6+.

