Прокуратура подала иск в суд
В Баргузинском районе Бурятии не было установлено право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения. Речь идёт о дорогах в девяти сельских поселениях. Этот факт обнаружила прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления.
В суд был направлен иск об обязании администрацию Баргузинского района оформить автомобильные дороги в муниципальную собственность.
- Баргузинский районный суд иск прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле надзорного органа, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии выявили бесхозные сельские дороги
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