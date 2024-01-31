В отдалённом районе Бурятии ударили жуткие морозы



В минувший вторник, 30 января, столбик термометра в окинском улусе Бурунгол опустился ниже -50 градусов. Фотоподтверждение выложили в группе «Ока-инфо.24/7». Снимок сделали накануне утром.



Местных жителей призвали одеваться теплее. Утром 31-го числа температура воздуха в районе колебалась от -41 до -45. К примеру, в селе Алаг-Шулун она опустилась до -43.



Управление образования Окинского района сообщило, что в связи с резким понижением температуры воздуха уроки в школах сегодня проходят в следующем режиме :



- начальные школы (Балакта, Хара-Хужир, Боксон) переведены на дистанционный режим обучения.



- Сорокская сойотская школа-интернат среднего общего образования и Бурунгольская средняя школа имени Дугарова – 1-11 классы переведены на дистанционный режим обучения.



- Саянская средняя школа - 1-8 классы дистанционно, 9-11 классы с 12.00 в очном режиме.



- Орликская средняя школа - 1-8 классы дистанционно, 9-11 классы с 12.25 в очном режиме.





В эти дни республику сковали сильные холода, которые продержатся как минимум до конца недели. В первые дни февраля синоптики обещают от -33 до -38, местами – от -43 до -48 градусов ночью и от -20 до -25, а кое-где – от -10 до -15 – днём. На севере ожидается от -26 до -31. А вот снег обойдёт Бурятию стороной. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

