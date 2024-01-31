31 января

30 января

Популярное

В отдалённом районе Бурятии ударили жуткие морозы

В отдалённом районе Бурятии ударили жуткие морозы
Общество,  Фото:«Ока-инфо.24/7»
Там похолодало до -50 градусов

В минувший вторник, 30 января, столбик термометра в окинском улусе Бурунгол опустился ниже -50 градусов. Фотоподтверждение выложили в группе «Ока-инфо.24/7». Снимок сделали накануне утром.

Местных жителей призвали одеваться теплее. Утром 31-го числа температура воздуха в районе колебалась от -41 до -45. К примеру, в селе Алаг-Шулун она опустилась до -43.

Управление образования Окинского района сообщило, что в связи с резким понижением температуры воздуха уроки в школах сегодня проходят в следующем режиме:

- начальные школы (Балакта, Хара-Хужир, Боксон) переведены на дистанционный режим обучения.

- Сорокская сойотская школа-интернат среднего общего образования и Бурунгольская средняя школа имени Дугарова – 1-11 классы переведены на дистанционный режим обучения.

- Саянская средняя школа - 1-8 классы дистанционно, 9-11 классы с 12.00 в очном режиме.

- Орликская средняя школа - 1-8 классы дистанционно, 9-11 классы с 12.25 в очном режиме.

В эти дни республику сковали сильные холода, которые продержатся как минимум до конца недели. В первые дни февраля синоптики обещают от -33 до -38, местами – от -43 до -48 градусов ночью и от -20 до -25, а кое-где – от -10 до -15 – днём. На севере ожидается от -26 до -31. А вот снег обойдёт Бурятию стороной. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
морозы погода прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ушёл из жизни 69-летний ветеран здравоохранения
В Бурятии ушёл из жизни 69-летний ветеран здравоохранения
Общество, 31.01.2024
Геннадия Цыренова похоронят на малой родине
В Улан-Удэ рассказали о судьбе изувеченной живодёрами собаки
В Улан-Удэ рассказали о судьбе изувеченной живодёрами собаки
Общество, 31.01.2024
Неизвестные били её прямо по голове и в пах
Подростки из улан-удэнского СИЗО сдали нормы ГТО
Подростки из улан-удэнского СИЗО сдали нормы ГТО
Общество, 31.01.2024
Они выполнили нормативы в разных дисциплинах
Бурятия примет чемпионат и первенства ДФО по боксу
Бурятия примет чемпионат и первенства ДФО по боксу
Общество, 31.01.2024
Турниры пройдут в Улан-Удэ с 12 по 18 февраля
В Бурятии состоится конкурс для педагогов дополнительного образования
В Бурятии состоится конкурс для педагогов дополнительного образования
Общество, 31.01.2024
Финальный этап пройдёт в конце марта в Улан-Удэ
В Бурятии объявлен челлендж, посвящённый юбилею народного поэта
В Бурятии объявлен челлендж, посвящённый юбилею народного поэта
Общество, 30.01.2024
В ноябре отмечается 100 лет со дня рождения Гунги Чимитова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^