С наступлением январских морозов в спортзале стало очень холодно
Жители прибайкальского села Турка заявили, что в местной школе уже который год по два-три месяца не бывает уроков физкультуры. Причина кроется в холодном спортзале. «Когда уже устранят все неполадки? Каждый год одно и то же», – возмущаются сельчане.
Директор Туркинской СОШ Наталья Меринова пояснила: согласно проектно-сметной документации, спортзал «должен обогреваться путём подачи тёплого воздуха из воздуховодов, расположенных в верхней части здания. Радиаторов, установленных по периметру зала, недостаточно, чтобы поддерживать оптимальную температуру в морозные дни.
В помещении похолодало из-за резкого понижения температуры за окном. Потому, по словам директора, с 9 января уроки физкультуры проводятся в кабинетах.
- В зале занятия начнутся при достижении показателей, установленных СанПин, – подчеркнула Наталья Меринова.
В работе спортивных секций никаких изменений нет – они открыты во второй половине дня. «В это время спортзал прогревается от солнечного света благодаря большим окнам. Ввиду больших финансовых затрат вопрос ремонта вентиляционной системы остаётся открытым», – отметила руководитель учебного заведения.
В Бурятии сельские школьники занимаются физкультурой прямо в кабинетах
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