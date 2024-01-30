В Бурятии сельские школьники занимаются физкультурой прямо в кабинетах

С наступлением январских морозов в спортзале стало очень холодно



Жители прибайкальского села Турка заявили, что в местной школе уже который год по два-три месяца не бывает уроков физкультуры. Причина кроется в холодном спортзале. «Когда уже устранят все неполадки? Каждый год одно и то же», – возмущаются сельчане.



Директор Туркинской СОШ Наталья Меринова пояснила: согласно проектно-сметной документации, спортзал «должен обогреваться путём подачи тёплого воздуха из воздуховодов, расположенных в верхней части здания. Радиаторов, установленных по периметру зала, недостаточно, чтобы поддерживать оптимальную температуру в морозные дни.



В помещении похолодало из-за резкого понижения температуры за окном. Потому, по словам директора, с 9 января уроки физкультуры проводятся в кабинетах.



- В зале занятия начнутся при достижении показателей, установленных СанПин, – подчеркнула Наталья Меринова.



В работе спортивных секций никаких изменений нет – они открыты во второй половине дня. «В это время спортзал прогревается от солнечного света благодаря большим окнам. Ввиду больших финансовых затрат вопрос ремонта вентиляционной системы остаётся открытым», – отметила руководитель учебного заведения.



