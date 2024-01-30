В Улан-Удэ на одной из канализационных станции установили новое оборудование

Теперь насосы качают лучше

Современное оборудование установили на одной из городских канализационных насосных станций, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ со ссылкой на МУП «Водоканал». Новые насосы снизили нагрузку при поступлении сточных вод на перекачивающую канализационную станцию №6 - самую крупную станцию во всём городе. Это должно положительно сказаться на её работе, так как станция №6 обслуживает весь Октябрьский район с населением более 200 тысяч человек.

- Мы заменили три насосных агрегата, их включение производится автоматически в каскадном режиме, - объяснил главный энергетик «Водоканала» Сергей Леонтьев. - При минимальном количестве поступающих сточных вод в ночное время работает один насосный агрегат. При увеличении количества сточных вод подключается второй. При нехватке мощности двух насосов включается третий. За счёт такого режима работы экономический эффект за полгода составил уже около 2 млн кВт*ч, а в денежном выражении сэкономлено больше 5 млн рублей

Объем стоков на обновлённой станции составляет свыше двух тысяч кубометров в сутки.

В «Водоканале» отметили, что на протяжении двух лет предприятие планомерно занимается заменой старого оборудования на основных объектах водоснабжения и водоотведения. Идёт текущий ремонт, а также проводится капитальный ремонт ветхих сетей. И это при том, что два последних руководителя МУП «Водоканал» попали под пристальное внимание следственных органов. Одному уже зачитали приговор. Другой пока находится в СИЗО.

В 2024 году на ремонт «Водоканал» планирует направить 140 млн рублей.