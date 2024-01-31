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В Бурятии держится морозная погода

В Бурятии держится морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в Улан-Удэ до -25

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике преимущественно без осадков, утром местами морозная дымка и туман. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Днём -21,-26, местами -13,-18, по северу в низких местах -26,-31.

В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -23,-25.


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