Смертельно опасное мясо обнаружили в Бурятии

Жителей республики призывают не покупать туши животных с рук



В ушедшем 2023 году в Бурятии на безопасность проверили 296 831 тушу сельхозживотных. Их исследовали в ветлабораториях при рынках и убойных пунктах. Часть – 707 – оказались небезопасными. При этом специалисты выявили 95 случаев паразитарных заболеваний – эхинококкоз и финноз КРС, параскаридоз лошадей и цистицеркоз овец.



Более полутысячи – 553 туши – так и не попали на прилавки. Причина тому – посторонний запах и «потеря товарного вида», рассказали в республиканском управлении ветеринарии. Из-за фасциолёза, аспирации, загара, абсцессов, цистицеркоза и параскаридоза уничтожили свыше 94 тонн субпродуктов.



Как отмечают в ведомстве, риск съесть мясо с паразитами достаточно низкий, поскольку его тщательно проверяют. Но он возрастает, если покупать продукты в несанкционированных местах – недобросовестные продавцы могут намеренно подсунуть опасный товар.



Эксперты исследуют и мясо диких животных – кабанов, медведей, косулей и оленей. Всего в 2023-ем через лаборатории прошло 190 туш. Специалисты обнаружили медвежатину с трихинеллёзом. Её уничтожили.



Трихинеллёз – опасное паразитарное заболевание, при котором опухает лицо, появляются сыпь и лихорадка и начинается расстройство ЖКТ. Тяжёлое течение недуга может привести к поражению внутренних органов и центральной нервной системы. Есть и вероятность летального исхода. Первые признаки, как правило, появляются через 10-20 дней.



Жителей Бурятии призывают приобретать любую животноводческую продукцию только в специально организованных для этого местах – в магазинах, мясных лавках и ярмарках, чтобы быть уверенными в её безопасности и качестве.

