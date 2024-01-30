Алексей Цыденов пообщался с близкими бойцов
Во вторник, 30 января, глава Бурятии Алексей Цыденов отправился с рабочей поездкой в Мухоршибирский район. Там он встретился с семьями участников специальной военной операции, о чём рассказал в соцсетях.
- Вопросы наших ребят – мобилизованных, контрактников, добровольцев, тех, кто сегодня стоит на защите интересов страны – в приоритете, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале. – Со мной – большой десант социального блока правительства. Взяли на контроль решение всех поступивших обращений.
Глава отметил, что они касались денежных выплат и предоставления отпуска бойцам, лечения и реабилитации военнослужащих и поиска без вести пропавших. «Подробно зафиксировали каждое заявление. Отработаем по каждому», – заверил руководитель региона.
Две недели назад он провёл такую же встречу с родными участников СВО в Кяхтинском районе.
Главу Бурятии вновь попросили помочь с поиском без вести пропавших на СВО
Общество, Фото:
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