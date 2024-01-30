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Главу Бурятии вновь попросили помочь с поиском без вести пропавших на СВО

Главу Бурятии вновь попросили помочь с поиском без вести пропавших на СВО
Общество,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
Алексей Цыденов пообщался с близкими бойцов

Во вторник, 30 января, глава Бурятии Алексей Цыденов отправился с рабочей поездкой в Мухоршибирский район. Там он встретился с семьями участников специальной военной операции, о чём рассказал в соцсетях.

- Вопросы наших ребят – мобилизованных, контрактников, добровольцев, тех, кто сегодня стоит на защите интересов страны – в приоритете, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале. – Со мной – большой десант социального блока правительства. Взяли на контроль решение всех поступивших обращений.

Глава отметил, что они касались денежных выплат и предоставления отпуска бойцам, лечения и реабилитации военнослужащих и поиска без вести пропавших. «Подробно зафиксировали каждое заявление. Отработаем по каждому», – заверил руководитель региона.

Две недели назад он провёл такую же встречу с родными участников СВО в Кяхтинском районе.

военнослужащие глава Бурятии

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