Жителей Бурятии попросили не паниковать

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике пять минут будут выть сирены



В ближайшую среду, 31 января, в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



С 10:00 до 10:05 по местному времени в Улан-Удэ, Северобайкальске, Ильинке (Прибайкальский район), а также в трёх сёлах в Иволгинском районе (Ганзурино, Хурамша и Сотниково) и четырёх – в Тарбагатайском (Солонцы, Вознесеновка, Саратовка и Кардон) запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.



Жителей этих населённых пунктов призывают не пугаться и сохранять спокойствие. КСЭОН в Бурятии проверяют регулярно. Впервые эту систему апробировали в ноябре 2013 года.

