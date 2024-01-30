В республике пять минут будут выть сирены
В ближайшую среду, 31 января, в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
С 10:00 до 10:05 по местному времени в Улан-Удэ, Северобайкальске, Ильинке (Прибайкальский район), а также в трёх сёлах в Иволгинском районе (Ганзурино, Хурамша и Сотниково) и четырёх – в Тарбагатайском (Солонцы, Вознесеновка, Саратовка и Кардон) запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.
Жителей этих населённых пунктов призывают не пугаться и сохранять спокойствие. КСЭОН в Бурятии проверяют регулярно. Впервые эту систему апробировали в ноябре 2013 года.
Жителей Бурятии попросили не паниковать
Общество, Фото:
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