В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет

Его не будет часа два



Сегодня, 30 января, в микрорайоне Зелёный города Улан-Удэ отключат электроэнергию. Света не будет из-за неотложных ремонтных работ - устранения нагрева.



Как сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района, электричество отключат с 15:00 до 17:00 по адресам: ул. Мостостроителей, 3, 4, 5, 6, 8; в проезде Брусничный и 1-м, 2-м, 3-м проездах.

