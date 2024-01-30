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В селе Бурятии пожаловались на фонари, работающие как попало

В селе Бурятии пожаловались на фонари, работающие как попало
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
А устранить неполадки пока не получается из-за морозов

Жители прибайкальского села Горячинск недовольны работой фонарей на улице Рабочая. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» рассказали, что они горят «выборочно, через два-три столба».

Первый замглавы администрации района по строительству, инфраструктуре и чрезвычайным ситуациям Сергей Ситников пояснил, что подрядчик пока не может устранить неисправность. Причина тому, судя по всему – морозы. «Ждём наступления более тёплых дней», – отметил Ситников.

уличное освещение фонари

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