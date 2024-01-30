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В улан-удэнских школах не стали отменять занятия второй смены

В улан-удэнских школах не стали отменять занятия второй смены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За окном -32

Занятия второй смены школ Улан-Удэ сегодня, 30 января, не отменяются. По данным Бурятского Гидрометцентра на 11 часов, за окном -32 градуса.

- Родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребёнок посещать школу в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удалённости школы от места жительства, - напомнили в комитете по образованию.

Однако при этом родители должны проинформировать классного руководителя.

Как сообщал «Байкал-Daily», занятия первой смены для 1-4 классов городских школ сегодня перенесли в дистанционный формат.
школы

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