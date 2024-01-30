За окном -32
Занятия второй смены школ Улан-Удэ сегодня, 30 января, не отменяются. По данным Бурятского Гидрометцентра на 11 часов, за окном -32 градуса.
- Родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребёнок посещать школу в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удалённости школы от места жительства, - напомнили в комитете по образованию.
Однако при этом родители должны проинформировать классного руководителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», занятия первой смены для 1-4 классов городских школ сегодня перенесли в дистанционный формат.
В улан-удэнских школах не стали отменять занятия второй смены
Общество, Фото:
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