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В главном дацане Бурятии делают боовы в виде ушей

В главном дацане Бурятии делают боовы в виде ушей
Общество,  Фото:telegram-канал Д. Аюшеева
Хамбо Лама объяснил, почему так надо

Председатель буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал, как к Сагаалгану в Иволгинском дацане готовят боовы. Это традиционная выпечка, которую подносят гостям по праздникам и в знак уважения. Лидер российских буддистов заявил, что боовы делают в форме уха.

- По форме они должны напоминать ухо человека – боовэ выставляются на праздничный стол, чтобы люди вели благоразумные беседы, – пояснил Хамбо Лама.

Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).

Чего ждать от високосного 2024-го, Дамба Аюшеев написал на днях в своём telegram-канале. Он дал довольно лаконичный прогноз.

- Наступающий год Дракона для детей будет благоприятным, для людей среднего возраста – средним по сложности, а вот для пожилых он окажется сложноватым для прожития, – заявил Хамбо Лама.

дацан Хамбо лама буддизм Сагаалган

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