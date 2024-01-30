В главном дацане Бурятии делают боовы в виде ушей









Чего ждать от високосного 2024-го, Дамба Аюшеев написал на днях в своём telegram-канале. Он



- Наступающий год Дракона для детей будет благоприятным, для людей среднего возраста – средним по сложности, а вот для пожилых он окажется сложноватым для прожития, – заявил Хамбо Лама.



Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).Чего ждать от високосного 2024-го, Дамба Аюшеев написал на днях в своём telegram-канале. Он дал довольно лаконичный прогноз.- Наступающий год Дракона для детей будет благоприятным, для людей среднего возраста – средним по сложности, а вот для пожилых он окажется сложноватым для прожития, – заявил Хамбо Лама.

Председатель буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал, как к Сагаалгану в Иволгинском дацане готовят боовы. Это традиционная выпечка, которую подносят гостям по праздникам и в знак уважения. Лидер российских буддистов заявил, что боовы делают в форме уха.- По форме они должны напоминать ухо человека – боовэ выставляются на праздничный стол, чтобы люди вели благоразумные беседы, – пояснил Хамбо Лама.