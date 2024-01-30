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В Улан-Удэ полицейские вручили благодарственные письма росгвардейцам

В Улан-Удэ полицейские вручили благодарственные письма росгвардейцам
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Они патрулировали улицы и задерживали подозреваемых

В отделе вневедомственной охраны Росгвардии по Улан-Удэ прошла рабочая встреча с представителями республиканского МВД. На совещании подвели итоги совместной деятельности.

Заместитель начальника управления МВД России по Улан-Удэ Дмитрий Норбоев вручил благодарственные письма сотрудникам групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующих Октябрьский, Железнодорожный и Советский районы города.


За оперативное реагирование и задержание подозреваемых в совершении преступлений грамотами были награждены старший сержант полиции Мигмар Гармаев, сержант полиции Станислав Саргаев и младший сержант полиции Булат Гатапов.

В течение прошлого года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Улан-Удэ приняли участие в раскрытии 163 преступлений и 695 административных правонарушений, сообщили в пресс-службе ведомства. Росгвардейцы задержали 226 граждан, находившихся в розыске, в том числе 21 человека – в федеральном розыске. 
Росгвардия полиция

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