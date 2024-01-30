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В районе Бурятии жалуются на несусветную жару в садиках и школах

В районе Бурятии жалуются на несусветную жару в садиках и школах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сотрудники учебных заведений не знают, как от неё спастись

В группе «Кабанск-инфо 24/7» опубликовали сообщение, в котором местные жители, работающие в учебных заведениях Кабанского района Бурятии, посетовали на сильную жару и духоту.
 
- Почему не контролируют температуру, если в группах и классах стоит несусветная жара в солнечную погоду при больших окнах в помещениях? Работники не знают, как уберечься от неё. Кто должен обеспечивать комфортные условия труда? – поинтересовались сельчане.

Руководитель районного управления образования (РУО) Андрей Власов отметил, что за комфортные и безопасные условия труда в образовательной организации отвечает её руководитель.
 
- Для этого создаются комиссии по охране труда в рамках коллективного договора, соглашения по охране труда, планируются мероприятия по улучшению условий, а если они требуют финансовых вложений, формируется бюджетная заявка, – подчеркнули в РУО.
жалобы школы детсады

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