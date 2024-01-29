В Бурятии прошёл чемпионат и первенство ДФО по универсальному бою

















В региональном центре единоборств «Патриот» прошёл ежегодный чемпионат Дальневосточного федерального округа, посвящённый памяти старшего сержанта полиции Агван-Жамсы Банзанова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции в 2022 году. На соревнованиях присутствовали родные сотрудника ОМОН «Кречет» управления Росгвардии, сослуживцы, друзья, классный руководитель и одногруппники. Всего в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из Хабаровского и Забайкальского краёв, Магаданской и Иркутской областей, Еврейского автономного округа и Бурятии.На открытии соревнований командир ОМОН полковник полиции Александр Грасс отметил значимость проведения спортивного события в регионе. Участники и гости соревнований почтили память погибшего росгвардейца минутой молчания.Спортсмены по универсальному бою преодолевали полосу препятствий, метали ножи, соревновались в стрельбе, а также участвовали в поединках по рукопашному бою.Лидером соревнований стала команда Бурятии, на II месте Забайкальский край и III место у сборной Хабаровского края.- По итогам чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по универсальному бою победители получают путёвку для участия во всероссийских соревнованиях по универсальному бою, - отметил президент региональной федерации по универсальному бою Леонид Сиратов, тренер Агван-Жамсы Банзанова.Командование подразделения сил специального назначения «Кречет» учредило специальный приз, который выиграл 16-летний Леонид Д., показав лучшую технику среди юношей в весовой категории до 55 кг.Родители и родные Агван-Жамсы Банзанова учредили 10 специальных денежных призов спортсменам из многодетных семей и семей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции.Также в соревнованиях такого уровня дебютировала дочь сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Кира Ф., воспитанница спортивного клуба «АРБ Комбат». В весовой категории до 32 кг в борьбе и беге с препятствиями 12-летняя спортсменка заняла первые места, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.