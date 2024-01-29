В Бурятии жителей пригородного села возмутил подорожавший проезд на автобусе



Жители пригородного Тарбагатайского района Бурятии негодуют из-за подорожавшего проезда на автобусе, следующем по маршруту № 132. Он курсирует из Улан-Удэ до Нижнего Саянтуя. Сельчане заявили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», что тариф увеличили на пять рублей, хотя при поездках по городу ничего не изменилось.



Людей интересует, насколько это вообще законно. Ответ дали в Минтрансе РБ. Там заявили, что перевозчики вправе самостоятельно устанавливать цену на проезд в пригородных и междугородных маршрутах, но менять её можно не чаще раза в год. Об этом нужно заранее – минимум за десять дней – проинформировать министерство транспорта и население.



Пассажирам, которые считают увеличение тарифа необоснованным, посоветовали обратиться с жалобой в управление федеральной антимонопольной службы Бурятии.

