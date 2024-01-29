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В Бурятии жителей пригородного села возмутил подорожавший проезд на автобусе

В Бурятии жителей пригородного села возмутил подорожавший проезд на автобусе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он наценился сразу на пять рублей

Жители пригородного Тарбагатайского района Бурятии негодуют из-за подорожавшего проезда на автобусе, следующем по маршруту № 132. Он курсирует из Улан-Удэ до Нижнего Саянтуя. Сельчане заявили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», что тариф увеличили на пять рублей, хотя при поездках по городу ничего не изменилось.

Людей интересует, насколько это вообще законно. Ответ дали в Минтрансе РБ. Там заявили, что перевозчики вправе самостоятельно устанавливать цену на проезд в пригородных и междугородных маршрутах, но менять её можно не чаще раза в год. Об этом нужно заранее – минимум за десять дней – проинформировать министерство транспорта и население.
 
Пассажирам, которые считают увеличение тарифа необоснованным, посоветовали обратиться с жалобой в управление федеральной антимонопольной службы Бурятии.
автобусы Тарбагатайский район тарифы

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