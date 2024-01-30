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В Москве ламы проведут ритуал «Дугжууба»

В Москве ламы проведут ритуал «Дугжууба»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится 8 февраля

В преддверии Сагаалгана, 8 февраля в Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба». Костёр разведут у дацана и ступы Просветления рядом с метро «Владыкино».

Перед обрядом состоятся молебны, посвящённые сахюусанам (защитникам учения): «Ямантака Сахюусан», «Чойжал Сахюусан». По окончании ритуала будет проводиться «Хий моринай сан» - освящение флажков «Хий-морин».

- Для проведения ритуала необходимо взять с собой следующее: бумажную салфетку или тесто (заблаговременно обтереть ею тело и завернуть в чистую бумагу). С собой необходимо также взять молоко или свежезаваренный чёрный чай, верхнюю часть «дээжэ» для обряда «Сэржэм», также для обряда «Далгаа» - конфеты, печенье. Ритуал «Дугжууба» будет проводиться на открытом воздухе, рекомендуем одеться потеплее, - сообщили в представительстве Буддийской Сангхи РФ в Москве.

Возрастное ограничение: 6+.
Москва буддизм дугжууба Сагаалган

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