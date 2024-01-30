Он состоится 8 февраля
В преддверии Сагаалгана, 8 февраля в Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба». Костёр разведут у дацана и ступы Просветления рядом с метро «Владыкино».
Перед обрядом состоятся молебны, посвящённые сахюусанам (защитникам учения): «Ямантака Сахюусан», «Чойжал Сахюусан». По окончании ритуала будет проводиться «Хий моринай сан» - освящение флажков «Хий-морин».
- Для проведения ритуала необходимо взять с собой следующее: бумажную салфетку или тесто (заблаговременно обтереть ею тело и завернуть в чистую бумагу). С собой необходимо также взять молоко или свежезаваренный чёрный чай, верхнюю часть «дээжэ» для обряда «Сэржэм», также для обряда «Далгаа» - конфеты, печенье. Ритуал «Дугжууба» будет проводиться на открытом воздухе, рекомендуем одеться потеплее, - сообщили в представительстве Буддийской Сангхи РФ в Москве.
Возрастное ограничение: 6+.
В Москве ламы проведут ритуал «Дугжууба»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За победу боролись 64 команды
В ноябре отмечается 100 лет со дня рождения Гунги Чимитова
Она состоится 7 февраля
Он продлится по 4 февраля
Подведены итоги республиканского этапа всероссийского конкурса школьников
В этом году продолжатся работы по ликвидации последствий ветровала в Киренском районе
Будут сделаны дороги к школе, поликлинике и спортивному стадиону
Нашли скрытые дефекты
В общекомандном зачёте они стали третьими в трёх категориях
На двух установят автоматические устройства заграждения
Она появилась в селе Усть-Эгита
С наступлением январских морозов в спортзале стало очень холодно
Жителей республики призывают не покупать туши животных с рук
Теперь насосы качают лучше
Сотрудники обнаружили и изъяли запрещённый предмет