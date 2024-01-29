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В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска

В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Лучший отдел получил вымпел и денежную премию

В МВД Бурятии подвели итоги конкурса на звание «Лучшее подразделение уголовного розыска».

Деятельность подразделений оценивалась по нескольким параметрам.

В результате по итогам оперативно-служебной деятельности за 2023 год лучшим признан оперативно-сыскной отдел уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ.

В торжественной обстановке награды – вымпел и денежную премию - вручили начальнику отдела подполковнику полиции Игорю Манжуеву.



На втором месте – отдел уголовного розыска МО МВД России «Хоринский», на третьем месте – отдел уголовного розыска ОМВД России по Кабанскому району.
полиция МВД Бурятии

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