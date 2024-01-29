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Завтра в Улан-Удэ продолжат выключать свет

Завтра в Улан-Удэ продолжат выключать свет
Общество,  Фото:pixabay.com
По некоторым адресам электричество отключали и на прошлой неделе

В Октябрьском районе Улан-Удэ продолжатся отключения света. Для производства плановых работ в сетях 30 января днём будут производиться отключения электрической энергии потребителям.

С 10:00 до 16:00 отключение затронет дома по адресам: ул. Лебедева, 1-45, 45а; ул. Складская, 1-12; ул. Сплавная, 1-4, 1а; ул. Степная, 1-21; профессиональное училище №25; ул. Тулаева, 1-61; ул. Лесозаводская, 1-40, 25а; скважина №8; ул. Таёжная, 1-59; ул. Рейдовая, 1-36, 38а, 42а; насосная по ул. Рейдовая; «Байкалрыбхоз». Свет выключат для монтажа провода СИП.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Забайкальская, 1-16; ЦТП; станция сотовой сети ПАО «МТС»; ул. Забайкальская, 2в, 2а; СТО на ул. Забайкальская, 2б (АЗС ООО «ННК-Альянс»); ул. Забайкальская, 14а (АЗС «БРК»); ул. Забайкальская, 8; колбасный цех на ул. Забайкальская, 3б; ул. Забайкальская, 14б (СТО «Каро»); ул. Домостроителей, 1; ул. Забайкальская, 14б/1 (магазин «Авторай»); ул. Забайкальская, 2в/1. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.
Улан-Удэ Октябрьский район отключение света

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