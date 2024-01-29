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Жительница Бурятии нашла в гараже покойного мужа оружие

Жительница Бурятии нашла в гараже покойного мужа оружие
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Находку женщина сдала добровольно

Жительница Хоринского района Бурятии добровольно сдала оружие в подразделение лицензионно-разрешительной работы территориального управление Росгвардии.

Женщина рассказала, что во время уборки в гараже после смерти супруга в одном из стеллажей обнаружила свёрток. Внутри были две единицы оружия.

- 75-летняя пенсионерка сразу же принесла находку в Росгвардию. В ходе предварительного осмотра сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы определил, что найденное оружие является самодельным. Одно изготовлено на базе нарезного охотничьего огнестрельного ствола 5,6 калибра, а второе изготовлено из гладкоствольного укороченного ствола 20 калибра. На вид найденное оружие с исправными механизмами и пригодно для стрельбы, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

За добровольную сдачу незаконного оружия пенсионерке будет выплачено вознаграждение в размере до 16 тысяч рублей. Точную сумму определят после баллистической экспертизы.



Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2023 года житель Северо-Байкальского района нашёл обрез, убираясь на участке покойного родственника.

Справка:

В случае добровольной сдачи незаконного оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение из республиканского бюджета, которое с 2022 года увеличено в два раза.
оружие Росгвардия

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