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В Улан-Удэ наградили водителя автобуса, вернувшего пассажиру кошелёк с крупной суммой

В Улан-Удэ наградили водителя автобуса, вернувшего пассажиру кошелёк с крупной суммой
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Денису Овчинникову вручили благодарность

Всё произошло две недели назад в столице Бурятии. Денис Овчинников, который работает водителем городского автобуса № 46а, вернул пассажиру кошелёк с крупной суммой. Женщина забыла его в салоне.

Ехавшие в автобусе люди заметили оставленное портмоне и отдали Денису. А он на следующий день вместе с коллегами начал поиски хозяйки, которые увенчались успехом.
 
Кошелёк улан-удэнке передали лично в руки. Как выяснилось, сама она живёт в микрорайоне Восточный, а в тот день ездила вместе с родными в Исток.

Отзывчивого и честного водителя решили наградить. В понедельник, 29 января, Денису Овчинникову вручили благодарственное письмо от комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации. Его отметили за добросовестное выполнение своих обязанностей и чуткое, внимательное отношение к пассажирам. Замдиректора МУП «Городские маршруты» Николай Игнатьев обратился и к горожанам, которые обнаружили портмоне.
 
- Хочу поблагодарить их за то, что проявили гражданскую активность и сообщили о потерянной вещи водителю. А нашего сотрудника – за то, что не остался равнодушным к чужой беде, – подчеркнул Игнатьев.



автобус деньги благодарность

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