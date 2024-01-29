В Улан-Удэ наградили водителя автобуса, вернувшего пассажиру кошелёк с крупной суммой



Всё Всё произошло две недели назад в столице Бурятии. Денис Овчинников, который работает водителем городского автобуса № 46а, вернул пассажиру кошелёк с крупной суммой. Женщина забыла его в салоне.



Ехавшие в автобусе люди заметили оставленное портмоне и отдали Денису. А он на следующий день вместе с коллегами начал поиски хозяйки, которые увенчались успехом.



Кошелёк улан-удэнке передали лично в руки. Как выяснилось, сама она живёт в микрорайоне Восточный, а в тот день ездила вместе с родными в Исток.



Отзывчивого и честного водителя решили наградить. В понедельник, 29 января, Денису Овчинникову вручили благодарственное письмо от комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации. Его отметили за добросовестное выполнение своих обязанностей и чуткое, внимательное отношение к пассажирам. Замдиректора МУП «Городские маршруты» Николай Игнатьев обратился и к горожанам, которые обнаружили портмоне.