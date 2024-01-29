Он дважды его реанимировал
Военнослужащий из Забайкальского края спас пассажира самолёта, которому плохо после вылета из Москвы. Военный врач дважды реанимировал мужчину, рассказали в Общественной палате региона.
Всё произошло утром 29 января на борту самолёта S7. Во время рейса одному из пассажиров стало плохо. По счастливой случайности на борту оказался военный врач с позывным «Доктор». Он летел из зоны СВО в Читу в отпуск.
- На протяжении всего времени перелёта он вместе со стюардессой Татьяной следили за состоянием пассажира и дважды фактически реанимировал его, - рассказали в Общественной палате.
Общественная палата Забайкальского края рассмотрит вопрос о поощрении военнослужащего.
Летевший в отпуск с СВО военный врач из Забайкалья спас пассажира самолёта
Общество, Фото:
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