Летевший в отпуск с СВО военный врач из Забайкалья спас пассажира самолёта

Общество, Фото: ОП Забайкальского края

Он дважды его реанимировал



Военнослужащий из Забайкальского края спас пассажира самолёта, которому плохо после вылета из Москвы. Военный врач дважды реанимировал мужчину, рассказали в Общественной палате региона.



Всё произошло утром 29 января на борту самолёта S7. Во время рейса одному из пассажиров стало плохо. По счастливой случайности на борту оказался военный врач с позывным «Доктор». Он летел из зоны СВО в Читу в отпуск.



- На протяжении всего времени перелёта он вместе со стюардессой Татьяной следили за состоянием пассажира и дважды фактически реанимировал его, - рассказали в Общественной палате.



Общественная палата Забайкальского края рассмотрит вопрос о поощрении военнослужащего.

