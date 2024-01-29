Обратиться можно до 29 февраля
С 29 января по 29 февраля в прокуратуре Бурятии будет работать горячая линия по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
- Граждане могут пожаловаться по вопросам периодичности вывоза ТКО, начисления платы, а также сообщить об иных нарушениях закона, допущенных региональным оператором по обращению с ТКО, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
По возникающим вопросам можно обратиться к дежурному прокурору с 8:30 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00) по телефонам: 8 (3012) 21-44-98, 8 -914-980-03-71.
Прокуратура Бурятии проводит горячую линию по невывозу мусора
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