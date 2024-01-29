В районе Улан-Удэ отключают свет

Его не будет в Октябрьском районе



29 января в Улан-Удэ пройдут отключения электрической энергии потребителям. Света не будет из-за производства плановых работ в сетях.



Так, с 10:00 до 16:00 электричество отключат по адресам: ул. Лебедева, 1-45, 45а; Складская, 1-12; Сплавная, 1-4, 1а; Степная, 1-21; профессиональное училище №25; Тулаева, 1-61; Лесозаводская, 1-40; скважина №8; Таёжная, 1-59; Рейдовая, 1-36, 38а, 42а; насосная по ул. Рейдовая; «Байкалрыбхоз».



Кроме этого, с 9:00 до 17:00 света нет в микрорайоне Энергетик, 56, 56а, 57, 58, 58а; 142-й микрорайон,60в, 60г. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.

