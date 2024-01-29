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В Улан-Удэ из-за литерных мероприятий внезапно отключили светофоры

В Улан-Удэ из-за литерных мероприятий внезапно отключили светофоры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их перевели в режим жёлтого мигания
 
Утром 29 января на Левом берегу и в центре бурятской столицы перестали работать искусственные регулировщики. Их перевели в режим жёлтого мигания, сообщили в комитете по транспорту городской администрации.

Речь о светофорах на нескольких улицах – Иволгинская (в районе школы № 44, остановок «Левый берег» и «5-ый километр»), её пересечении с Борсоева, пересечении улиц Дорожная и Автотранспортная, Дорожная и Строителей, остановках «улица Борсоева» и «Виадук», пересечении Борсоева и Смолина, Смолина и Сухэ-Батора, Ербанова и Борсоева, а также Ербанова и Коммунистическая.
 
Как пояснили в комитете, причина тому – литерные (зашифрованные) мероприятия ГИБДД. Водителей призвали быть осторожнее на дорогах и напомнили, что со всеми вопросами, касающимися движения общественного транспорта, можно обратиться на горячую линию МКУ «Центр управления ИТС Улан-Удэ» по телефону 8 (3012) 45-45-53.
светофоры дороги

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