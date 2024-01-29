Сельские учителя в Бурятии пожаловались на проблемы с субсидиями на дрова



Ситуацию прокомментировали в отделе соцзащиты населения Кижингинского района. Там отметили: расходы за жилищно-коммунальные услуги педработникам компенсируют «после потребления 324 кВт электроэнергии». К заявлению нужно приложить удостоверение личности (паспорт), технический или кадастровый паспорт на жилое помещение (где указан год его постройки), трудовую книжку и документ, подтверждающий приобретение твёрдого топлива.



А ещё нужно предоставить реквизиты лицевого счёта в кредитной организации и сведения о потреблении электроэнергии. Заявление на субсидию можно подать в многофункциональном центре (МФЦ).



- Только в нашем Кижингинском районе требуют какие-то справки, в том числе – за электроэнергию и расписки о покупке дров. Узнавали – ни в Еравнинском районе, ни в Мухоршибирском об этом даже не слышали. Республика-то одна. На каком основании всё это делается? – негодуют сельчане. – Каждый год – одно и то же.