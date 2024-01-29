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Сельские учителя в Бурятии пожаловались на проблемы с субсидиями на дрова

Сельские учителя в Бурятии пожаловались на проблемы с субсидиями на дрова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Педагоги заявили, что с них постоянно требуют какие-то справки

Учителя из Кижингинского района Бурятии недовольны ситуацией с субсидиями на твёрдое топливо. На днях педагоги заявили в группе «Кижинга-инфо.24/7», что дрова им не дают просто так.

- Только в нашем Кижингинском районе требуют какие-то справки, в том числе – за электроэнергию и расписки о покупке дров. Узнавали – ни в Еравнинском районе, ни в Мухоршибирском об этом даже не слышали. Республика-то одна. На каком основании всё это делается? – негодуют сельчане. – Каждый год – одно и то же.
 
Ситуацию прокомментировали в отделе соцзащиты населения Кижингинского района. Там отметили: расходы за жилищно-коммунальные услуги педработникам компенсируют «после потребления 324 кВт электроэнергии». К заявлению нужно приложить удостоверение личности (паспорт), технический или кадастровый паспорт на жилое помещение (где указан год его постройки), трудовую книжку и документ, подтверждающий приобретение твёрдого топлива.

А ещё нужно предоставить реквизиты лицевого счёта в кредитной организации и сведения о потреблении электроэнергии. Заявление на субсидию можно подать в многофункциональном центре (МФЦ).
дрова жалобы Кижингинский район

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